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Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:5

Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
Сидик из ПТУ
Артемий Панарин

Колумбус, США, 14 января 2019, 07:51 — REGNUM  «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:5.

В составе «Коламбуса» российский нападающий Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Форвард Ник Фолиньо оформил дубль. Также отличились Энтони Дюклер, Кэм Аткинсон, Лукаш Седлак и Дэвид Савар.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил форвард Матс Цукарелло. Также точные броски на счету Райан Строума, Криса Крайдера и Джимми Веси. Российский голкипер Александр Георгиев записал на свой счёт голевую передачу.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 57 очков в 45 матчах. «Рейнджерс» идут на 23-м месте, в активе команды 43 очка в 45 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 7:5 (2:2, 3:1, 2:2).

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