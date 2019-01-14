«Реал» вырвал победу над «Бетисом» в 19-м туре Примеры

Мадрид, , 00:40 — REGNUM 13 января между коллективами «Бетис» и «Реал» (Мадрид) на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой гостей.

В дебюте матча обладатель золотого мяча 2018-го года Лука Модрич открыл счет — 0:1. На экваторе второй половины Серхио Каналес сравнял ситуация на табло — 1:1. В конце матча испанский плеймейкер Дани Себальос принес «сливочным» победу, забив точным ударом со штрафного — 1:2

Статистика матча («Бетис"/"Реал»)

Удары 9/14

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 7/10

Поданные угловые 5/4

«Реал» набрал 33 очка и поднялся на 4-ю строчку. «Бетис» с 26-ю очками занял 7-е место в турнирной таблице.

Стартовые составы команд на матч:

«Бетис»: Лопес, Герреро, Бартра, Барраган, Манди, Гуардадо, Карвалью, Ло Чельсо, Каналес, Санабрия, Хоакин.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Вальверде, Регульон, Жуниор, Бензема.

Бригада арбитров: Алехандро Эрнандес | Теодорро Собрино | Хуан Барранко Трехо.

Желтые карточки: Гуардадо — 4, Модрич — 35, Рамос — 42, Вальверде — 62, Карвалью — 87.

Голы: Модрич 13 — 0:1, Каналес 68 — 1:1, Себальос 88 — 1:2.