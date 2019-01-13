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«Барселона» ожидаемо разгромила «Эйбар» на «Камп Ноу»

Спорт

«Барселона» набрала 43 очка и укрепила лидерство в турнирной таблице. «Эйбар» с 22-мя баллами временно остался на 12-м месте

«Барселона» ожидаемо разгромила «Эйбар» на «Камп Ноу»
JoJan
Стадион «Камп Ноу»

Мадрид, 13 января 2019, 22:21 — REGNUM  13 января между коллективами «Барселона» и «Эйбар» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «сине-гранатовых».

Первый мяч на 19-й минуте забил Луис Суарес после передачи Филиппе Коутиньо — 1:0. В дебюте второй половины лидер сборной Аргентины Лионель Месси удвоил преимущество каталонского клуба — 2:0. Через 6 минут Суарес оформил дубль — 3:0.

Статистика матча («Барселона"/"Эйбар»)

Удары 7/12

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 8/11

Поданные угловые 2/2

«Барселона» набрала 43 очка и укрепила лидерство в турнирной таблице. «Эйбар» с 22-мя баллами временно остался на 12-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутиньо, Суарес, Месси.

«Эйбар»: Риесго, Бигас, Хименес, Вальдес, Арбилья, Эскаланте, Диоп, Орельяна, Кукурелья, Хордан, Энрик.

Бригада арбитров: Хесус Гил | Анхель Невадо Родригес | Хавьер Мартинес Николас.

Желтые карточки: Энрик — 42, Суарес — 44, Пике — 70.

Голы: Суарес 19 — 1:0, Месси 53 — 2:0, Суарес 59 — 3:0.

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