«Страсбург» одержал минимальную победу над «Тулузой»

Париж, , 20:57 — REGNUM 13 января между коллективами «Тулуза» и «Страсбург» на «Мунициальном стадионе Тулузы» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

На 17-й минуте Людовик Ажорк открыл счет после передачи Адриена Томассона — 0:1. Через 12 минут Яя Саногог отличился забитым мячом, реализовав пенальти — 1:1. На экваторе второй половины 21-летний опорный полузащитник Ибрагим Сиссоко вновь вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («Тулуза"/"Страсбург»)

Удары 10/11

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 8/7

Поданные угловые 5/4

«Страсбург» набрал 29 очков и поднялся на 6-ю позицию. «Тулуза» с 21-м баллом осталась на 14-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Тулуза»: Рейне, Амьен-аду, Жюльен, Мубандже, Морейра, Силла, Босток, Гарсия, Градель, Саного, Доссеви.

«Страсбург»: Селс, мартинес, Коне, Митрович, Саси, Лала, Мартен, Лиэнар, Сиссоко, Томассон, Ажорк.

Бригада арбитров: Хаким бен эль Хаджи | Хишам Закрани | Женаль Паскуалотти.

Желтые карточки: Мартен — 36, Босток — 45.

Голы: Ажорк 17 — 0:1, Саного (пен) 29 — 1:1, Сиссоко 64 — 1:2.