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«Монпелье» разделил очки с «Дижоном»

Спорт

«Монпелье» набрал 31 очко и остался на 5-й позиции. «Дижон» с 17-ю баллами висит в «зоне вылета»

Париж, 13 января 2019, 20:54 — REGNUM  13 января между коллективами «Дижон» и «Монпелье» на стадионе «Стад Гастон Жерар» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Первый мяч в дебюте матча забил французский форвард Весли Саид после передачи Жордана Марье — 0:1. Через 7 минут Дамьен Ле Таллек восстановил равновесие в счете — 1:1.

Статистика матча («Дижон"/"Монпелье»)

Удары 12/9

Удары в створ ворот 7/5

Процент владения мячом 46%/54%

Нарушения правил 18/9

Поданные угловые 3/6

«Монпелье» набрал 31 очко и остался на 5-й позиции. «Дижон» с 17-ю баллами висит в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Дижон»: Аллаин, Хаддади, Ямбере, Лотоа, Чафик, Абеид, Марье, Амальфитано, Саид, Тавареш, Чханхун.

«Монпелье»: Лекомт, Конгре, Илтон, Мендес, Агилар, Ойонго, Скири, Ле Таллек, Молле, Делор, Шкулетич.

Бригада арбитров: Бенуа Бастьен | Фредерик Акет | Николя Аннино.

Желтые карточки: Тавареш — 88, Лотоа — 90.

Голы: Саид 54 — 1:0, Ле Таллек 61 — 1:1.

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