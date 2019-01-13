Дубль Иньяки Уильямса принес «Атлетику» победу над «Севильей»

Мадрид, 13 января 2019, 20:28 — REGNUM 13 января между коллективами «Атлетик» и «Севилья» на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «басков».
Первый мяч на экваторе первой половины забил перспективный скоростной испанский нападающий Иньяки Уильямс — 1:0. В конце матча Уильямс оформил дубль — 2:0.
Статистика матча («Атлетик"/"Севилья»)
Удары 9/10
Удары в створ ворот 3/3
Процент владения мячом 43%/57%
Нарушения правил 14/14
Поданные угловые 7/6
«Атлетик» (Бильбао) набрал 22 очка и выбрался из «зоны вылета», поднявшись на 14-е место. «Севилья» с 33-ю баллами осталась на 3-й позиции.
Стартовые составы команд на матч:
«Атлетик»: Эррерин, Мартинес, Альварес, Юри, Капа, Беньят, Муньяин, Гарсия, Кордоба, де Маркос, Уильямс.
«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Ньяньон, Меса, Банега, Навас, Сарабия, Эскудеро, Бен-Йеддер, Силва.
Бригада арбитров: Пабло Гонсалес Фуэртес | Сесар Гарсия Фернандес | Альфредо Родригес.
Желтые карточки: Меса — 26, Эскудеро — 28, Гарсия — 64, Муньяин — 76, Эррерин — 81, Мартинес — 90, Ньяньон — 90.
Голы: Уильямс 23 — 1:0, Уильямс 84 — 2:0.