Дубль Кьезы принес «Фиорентине» победу над «Торино»

Рим, , 19:02 — REGNUM 13 января между коллективами «Торино» и «Фиорентина» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 1/8 финала регулярного сезона Кубка Италии 2018/19. Противостояние завершилось победой «фиалок».

Первый мяч под занавес матча забил молодой итальянский вингер Федерико Кьеза — 0:1. Через 7 минут Кьеза оформил дубль — 0:2.

Статистика матча («Торино"/"Фиорентина»)

Удары 4/6

Удары в створ ворот 0/4

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 8/2

Поданные угловые 4/7

Стартовые составы команд на матч:

«Торино»: Сиригу, Иццо, Джиджи, Н’Кулу, Базелли, Мейте, де Сильвестри, Айна, Ринкон, Белотти, Фальке.

«Фиорентина»: Лафон, Бираги, Миленкович, Песселья, Уго, Верету, Бенасси, Фернандеш, Миралас, Кьеза, Мурьель.

Бригада арбитров: Росарио Абиссо | Мауро Галетто | Дарио Цеццони.

Желтые карточки: Бенасси — 24, Миленкович — 32, Верету — 45, Песселья — 53, Айна — 75.

Голы: Кьеза 87 — 0:1, Кьеза 90+4 — 0:2.