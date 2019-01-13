«Ренн» переиграл «Нант» на выезде

Париж, , 18:53 — REGNUM 13 января между коллективами «Нант» и «Ренн» на стадионе «Ля Божуар» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось поражением команды из Нанта.

Единственный мяч на 13-й минуте забил французский центральный защитник Дамьен Да Сильва после передачи Хатема Бен Арфа — 0:1.

Статистика матча («Нант"/"Ренн»)

Удары 21/5

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 11/16

Поданные угловые 4/2

«Ренн» набрал 29 очков и поднялся на 6-ю позицию, сбросив «Ниццу», «Марсель» и «Реймс». «Нант» с 23-мя баллами временно остался на 11-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Нант»: Тэтэрушану, Фабио, Сантос, Паллуа, Лима, Туре, Жирото, Ронжье, Сала, Уорис, Лимбомбе.

«Ренн»: Коубек, Да Сильва, Мешер, Траоре, Бенсебайни, Сарр, Гренье, Буриго, Бен Арфа, Андре, Ньянг.

Бригада арбитров: Рудди Буке | Гийом Дебар | Жульен Пасель.

Желтые карточки: Андре — 32, Жирото — 38, Гренье — 45, Ньянг — 52, Паллуа — 85, Лима — 90, Фабио — 90+2, Уорис — 90+2.

Голы: Да Сильва 13 — 0:1.