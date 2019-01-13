Павличенко победил на этапе КМ по санному спорту в Латвии

Рига, , 16:02 — REGNUM Российский саночник Семен Павличенко стал первым на соревнованиях, проходящих в Сигулде (Латвия) в рамках этапа Кубка мира по санному спорту, сообщает 13 января Sport 24.

Победный результат Павличенко по сумме двух попыток составил 1 минуту 36,074 секунды. На втором месте еще один российский саночник — Александр Горбацевич с результатом +0,188 секунда. На третьем — австриец Давид Гляйшер с результатом +0,264 ко времени победителя.

1. Семён Павличенко (Россия) — 1.36,0742. Александр Горбацевич (Россия) — +0,1883. Давид Гляйршер (Австрия) — +0,264

Ещё один российский спортсмен Роман Репилов получил дисквалификацию после первой попытки за перевес. В первой попытке у него был третий результат.

Отметим, этап Кубка мира по санному спорту в Сигулде завершится сегодня, 13 января.