Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе

Оберхов, Германия, , 15:53 — REGNUM Российская женская сборная команда по биатлону выиграла эстафетную гонку на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в Оберхофе (Германия), сообщает 13 января «Матч ТВ».

Эстафета проходила на дистанции 4×6 км. Победное время женской сборной России составило 1 час 18 минут 46 секунд при 8-и дополнительных патронах и без единого промаха. В составе нашей команды выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

На втором месте спортсменки из Германии в составе Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс и Денизе Херманн. Их отставание от лидера составило +33,5 секунды при 2-х промахах и 10-и дополнительных патронах.

На третьем — чешские спортсменки в составе Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова и Ева Пускарчикова. Их отставание от лидера составило +36,7 секунды при 1-м промахе и 6-и дополнительных патронах.