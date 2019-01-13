«Локомотив» обыграл «Адмирал» на выезде в матче КХЛ

Владивосток, , 15:29 — REGNUM Хоккейный ярославский клуб «Локомотив» одержал победу над владивостокской командой «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает 13 января «Матч ТВ».

Встреча проходила во Владивостоке и закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

Счет в матче открыли гости, это сделал на 19-й минуте игры в меньшинстве Андрей Локтионов. Затем во втором периоде представитель хозяев Владимир Бутузов удачно реализовал большинство на 23-й минуте и сравнял счет, однако затем гости дважды поразили ворота хозяев. Шайбы на свой счет записали Егор Аверин и Кирилл Слепец на 31-й и 37-й минутах соответственно.

Затем в конце первого периода на 53-й минуте канадский форвард «Локомотива» Брендон Козун забил четвертую шайбу в ворота хозяев и этим окончательно похоронил надежды хозяев на овертайм в матче. Последовавшая за этим на 59-й минуте шайба нападающего «Адмирала» Константина Глазачева уже ничего не смогла решить.

Отметим, по итогам игры «Локомотив» находится на четвертой позиции западной конференции КХЛ, «Адмирал» идет на тринадцатом, последнем месте востока.