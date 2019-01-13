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«Крылья советов» официально сообщили о переходе Самедова

Спорт

Футболист будет играть в команде под номером 19

Самара, 13 января 2019, 15:26 — REGNUM  Самарский футбольный клуб «Крылья советов» объявил о переходе в свой состав бывшего полузащитника московского «Спартака» Александра Самедова, об этом 13 января сообщает официальный сайт самарской команды.

Условия контракта между игроком и клубом не разглашаются.

«Александр Самедов — это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу», — приводит сайт футбольной команды слова генерального директора «Крыльев Советов» Виталия Шашкова по поводу подписания контракта с 34-летним футболистом.

Также гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что у Самедова хорошая мотивация на то чтобы приносить пользу своей команде, что полузащитник — опытный футболист с хорошими ударом и пасом, способный заряжать команду и давать молодым игрокам советы.

«Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке», — заключил Виталий Сашков.

Кроме этого сообщается, что Самедов будет играть в команде под номером 19.

Отметим, Александр Самедов сыграл за московский «Спартак» 109 матчей, в которых отметился 15 мячами.

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Футбол
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