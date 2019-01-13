Женская сборная Канады стала победителем МЧМ-2019 по хоккею

Обихиро, Япония, , 14:37 — REGNUM Женская хоккейная канадская сборная (U18) победила на МЧМ-2019 в Обихиро (Япония), выиграв в финальном матче в овертайме у команды США, сообщает 13 января Сhampionat.com.

Основное время встречи закончилось со счетом 2:2. Голами у Канады отметились Даниэль Сердачны (8-я минута), Анне Черковски (52-я). У их оппоненток из США шайбы на свой счет записали Маккена Уэбстер (38-я) и Эбби Мёрфи (47-я).

В овертайме же удачливее оказалась сборная Канады и на 62-й минуте её представительница Алексия Ге забила победную шайбу, сделав себя и своих партнёров по команде чемпионами мира по хоккею среди женщин 2019 года. Итоговый счет 3:2 в пользу женской сборной Канады.

Отметим, чемпионаты мира по хоккею среди женщин проводятся с 2008 годы и это пятый титул чемпионов мира для женской сборной Канады.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 января, женская сборная России по хоккею уступила женской команде Финляндии в матче за третье место со счетом 3:0.