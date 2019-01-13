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«Эдмонтон» проиграл дома «Аризоне»

Спорт

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей

«Эдмонтон» проиграл дома «Аризоне»
Alexscuccato
Арена «Роджерс Плейс»

Эдмонтон, Канада, 13 января 2019, 12:31 — REGNUM  Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» потерпел поражение от команды «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 13 января «Матч ТВ».

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей шайбами отметились оформивший в матче дубль Конор Гарленд (24-я и 42-я минуты, обе в большинстве) и Джордан Истерли (22-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу в матче. Также две голевые передачи записал на свой счет игрок «Аризоны» Алекс Гальченюк.

У их оппонентов голы на счету Коннора Макдэвида и Крисса Расселла на 7-й и 38-й мнуатх соответственно.

Отметим, по итогам игры «Аризона» находится на 12-м месте западной конференции с 43 очками, «Эдмонтон» там же на десятом месте с 45 очками.

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