Полузащитник «Анжи» Глебов перешел в «Ростов»

Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM Полузащитник махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Данил Глебов перешел в состав команды «Ростов», сообщает 13 января официальный сайт ростовской команды.

«19-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом», — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова». При этом условия контракта и его срок не разглашаются.

Данил Глебов — воспитанник футбольного клуба «Томь». В 2015 году выступал в молодежном составе московского клуба «Локомотив», в 2017 перешел в команду из Махачкалы «Анжи», что стало его дебютом в российской Премьер-лиге.

В текущем сезоне Данил Глебов сыграл за «Анжи» в десяти матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.