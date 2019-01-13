«МЮ» включил Гарета Саутгейта в число кандидатов на пост главного тренера

Лондон, , 12:15 — REGNUM Руководство футбольного лондонского клуба «Манчестер Юнайтед» рассматривает тренера национальной сборной Великобритании Гарета Саутгейта в качестве ещё одного претендента на пост главного тренера команды, сообщает 13 января The Telegraph.

Контракт Саутгейта с английской футбольной Ассоциацией рассчитан до лета 2022 года и потому, как пишет Telegraph, руководству «МЮ» придется приложить очень большие усилия для того чтобы он стал главным наставником лондонской команды.

При этом, согласно информации издания, наиболее желательным вариантом для руководства «МЮ» остается главный тренер команды «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, однако не понятно уйдет ли аргентинский специалист из «Тоттенхэма» летом этого года.

Кроме этого ещё одним вариантом на должность главного наставника «МЮ» является бывший главный тренер мадридского клуба «Реал» Зинедин Зидан. И ещё есть вариант того, что временно исполняющий обязанности главного тренера команды норвежец Оле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой после окончания текущего сезона.