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«Лос-Анджелес» победил «Питтсбург» в домашнем матче

Спорт

5:2 в пользу хозяев

Лос-Анджелес, США, 13 января 2019, 12:13 — REGNUM  Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над командой «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 13 января Sport 24.

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы на счету Джеффа Картера (11-я минута), Алекса Иафалло (29-я), оформившего во встрече дубль Анже Копитара (37-я в меньшинстве, 60-я в пустые ворота) и Брэндана Лайпсика (41-я).

У их оппонентов дубль записал на свой счет Джейк Гюнцель (6-я в меньшинстве, 50-я в большинстве).

Отметим, по итогам игры «Лос-Анджелес» так и остался на последнем, пятнадцатом месте западной конференции НХЛ, «Питтсбург» с 56 очками на пятом месте востока.

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