СМИ: Евгений Коноплянка намерен покинуть «Шальке»

Гельзенкирхен, Германия, , 11:11 — REGNUM Украинский полузащитник немецкого футбольного клуба «Шальке» Евгений Коноплянка намерен в скором будущем сменить свою клубную прописку, сообщает 13 января Sport Arena.

Согласно данным издания, причиной такого решения 29-летнего футболиста является то, что он недоволен своим нынешним положением в клубе. Также, как пишет источник, о скором уходе украинца из «Шальке» говорит также то, что Евгений Коноплянка начал сотрудничество с известным албанским агентом Фили Рамадани. Последний ведет дела таких игроков как Миралем Пьянич и Маркос Алонсо.

Отметим, как ранее сообщалось, 29-летний украинец и ещё несколько человек были выставлены руководством немецкой команды на трансфер после посещения ими ночного клуба, куда они пришли после матча группового этапа Лиги чемпионов их клуба с командой «Порту» (3:1 в пользу «Порту»).