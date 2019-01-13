«Вегас» переиграл в овертайме «Чикаго»

Чикаго, США, , 11:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» победил в овертайме команду «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 13 января Сhampionat.com.

Игра проходила на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

Первый период закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев после шайб Алекса Дебринкэта (5-я минута) и Патрика Кейна (16-я), удачно реализовавшего большинство.

Во втором гости дважды поразили ворота хозяев шайбами Алекса Така (22-я) и Райана Карпентера (40-я), сведя преимущество «Чикаго» к минимальному, так как хозяева, в свою очередь, удачно реализовали большинство. Это сделал на 28-й минуте Алекс Дебринкэт, оформивший, таким образом, в матче дубль.

В третьем периоде гостям удалось сравнять счет шайбой Пола Шястны на 56-й минуте и в овертайме удача также улыбнулась им. На 62-й минуте при игре 3×3 Ши Теодор поставил в матче точку и принес победу своей команде.

Отметим, по итогам игры «Вегас» с 60 очками находится на третьем месте западной конференции НХЛ, «Чикаго» там же на четырнадцатом с 41 очком.