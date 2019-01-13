Воскресенье, 13 Января 2019 года
10:55:00 МСК

Полузащитник «Спартака» Зобнин начал тренировки без ограничений

Спорт

25 ноября 2018 года игрок получил травму колена в матче клуба с самарской командой «Крылья Советов»

Москва, 13 января 2019, 10:54 — REGNUM  24-летний полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин начал тренироваться безо всяких ограничений, сообщает 13 января официальный Twitter ФК «Спартак» Москва.

25 ноября 2018 года игрок получил травму колена в матче клуба с самарской командой «Крылья Советов» и вынужден был по этой причине пропустить конец первой части текущего сезона.

Футболист тогда же перенес операцию по частичной резекции внутреннего мениска коленного сустава левой ноги. Поэтому в первые дни сборов московской команды, проходящих в ОАЭ, Зобнин тренировался по индивидуальной программе. С сегодняшнего дня полузащитник переведен в общую тренировочную группу.

Отметим, в текущем сезоне Роман Зобнин сыграл в составе московского «Спартака» 20 матчей и отметился в них одной результативной передачей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить