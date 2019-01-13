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«Монреаль» победил «Колорадо» всухую

Спорт

Игра проходила на льду «Бэлл-центра» в Монреале и закончилась победой хозяев со счетом 3:0

«Монреаль» победил «Колорадо» всухую
spcbrass
Флаг хоккейной команды «Монреаль Канадиенс»

Монреаль, Канада, 13 января 2019, 10:47 — REGNUM  Хоккеисты команды «Монреаль Канадиенс» победил всухую клуб «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 13 января Сhampionat.com.

Игра проходила на льду «Бэлл-центра» в Монреале и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы на счету Бретта Кулака (49-я минута в меньшинстве), Еспери Котканиеми (51-я) и Джорди Бенна (59-я в пустые ворота). Главной величиной матча был признан голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 28 из 28 бросков по его воротам.

По итогам игры «Монреаль» с 53 очками находится на седьмом месте восточной конференции НХЛ, «Колорадо» с 48 очками на седьмом месте западной конференции.

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