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Женский чемпионат мира по волейболу 2022 года примут Польша и Нидерланды

Спорт

По словам президента FIVB Ари Грасы, заявки Польши и Нидерландов на проведение женского ЧМ-2022 по волейболу оказались лучшими

Лозанна, Швейцария, 13 января 2019, 10:23 — REGNUM  Женский волейбольный чемпионат 2022 года будет проведен в Нидерландах и Польше, сообщает 13 января официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB).

По словам президента FIVB Ари Грасы, заявки Польши и Нидерландов на проведение женского ЧМ-2022 по волейболу оказались лучшими. Поэтому, несмотря на другие очень конкурентные заявки, было принято решение о проведении чемпионата именно в указанных странах, которые имеют возможность принять соревнования международного уровня и «любят спорт».

Также Ари Граса выразил уверенность в том, что и Польша, и Нидерланды, устроят грандиозные шоу в связи с проведение волейбольного женского ЧМ-2022 и смогут подарить всем «незабываемые впечатления».

Отметим, чемпионат мира по волейболу проводится один раз в четыре года и впервые в истории его проведения принято решение о проведении его сразу в двух странах. Мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года будет проведен в России и это будет первый чемпионат мира по волейболу в новейшей истории современной Российской Федерации, проведенный в нашей стране.

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