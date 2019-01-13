Женский чемпионат мира по волейболу 2022 года примут Польша и Нидерланды

Лозанна, Швейцария, , 10:23 — REGNUM Женский волейбольный чемпионат 2022 года будет проведен в Нидерландах и Польше, сообщает 13 января официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB).

По словам президента FIVB Ари Грасы, заявки Польши и Нидерландов на проведение женского ЧМ-2022 по волейболу оказались лучшими. Поэтому, несмотря на другие очень конкурентные заявки, было принято решение о проведении чемпионата именно в указанных странах, которые имеют возможность принять соревнования международного уровня и «любят спорт».

Также Ари Граса выразил уверенность в том, что и Польша, и Нидерланды, устроят грандиозные шоу в связи с проведение волейбольного женского ЧМ-2022 и смогут подарить всем «незабываемые впечатления».

Отметим, чемпионат мира по волейболу проводится один раз в четыре года и впервые в истории его проведения принято решение о проведении его сразу в двух странах. Мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года будет проведен в России и это будет первый чемпионат мира по волейболу в новейшей истории современной Российской Федерации, проведенный в нашей стране.