На финал женского МЧМ-2019 по хоккею назначена российский арбитр Мохова

Обихиро, Япония, , 09:54 — REGNUM Российский арбитр Диана Мохова станет членом судейской бригады, которая будет обслуживать финальный матч женского молодежного чемпионата мира хо хоккею, проходящего в Обихиро (Япония). Об этом 13 января сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Российский арбитр уже провела три матча на женском МЧМ-2019 по хоккею на групповом этапе и являлась судьей на матче между Чехией и Японией за право остаться в дивизионе сильнейших. Финальный матч женского МЧМ-2019 по хоккею пройдет между сборными женскими командами Канады и США и начнется 13 января в 11:00 мск.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 января, женская сборная Росси по хоккею уступила команде Финляндии в матче за третье место на женском МЧМ-2019 в Обихиро со счетом 3:0.