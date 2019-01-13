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Женская хоккейная сборная России проиграла Финляндии в матче за 3 место

Спорт

Итоговый счет 3:0 в пользу женской сборной Финляндии

Обихиро, Япония, 13 января 2019, 09:34 — REGNUM  Российская женская сборная по хоккею проиграла всухую женской команде Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею 2019 года, проходящем в Обихиро (Япония), сообщает 13 января Сhampionat.com.

Первый период прошел без забитых шайб, а во втором финские хоккеистки дважды поразили ворота женской сборной России, причем сделали это в течение одной минуты. Шайбы на свой счет записали Вайникка (23-я минута) и Суоранта (24-я). После этого российская команда поменяла голкипера Анна Алпатова на Дарью Гредзен.

В третьем же периоде решение тренерского штаба женской хоккейной сборной России о замене вратаря шестым полевым игроком также сыграло против нашей команды и финки забросили третий гол в пустые ворота российской женской команды. Это сделала Ликала на последней минуте встречи.

Итоговый счет 3:0 в пользу женской сборной Финляндии, которой и достались бронзовые медали МЧМ по хоккею 2019 года.

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