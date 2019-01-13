«Детройт» обыграл «Миннесоту» с помощью хет-трика Бертуцци

Сент-Пол, США, , 09:12 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» обыграл команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 13 января Сhampionat.com.

Игра проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей шайбами отметились два игрока. Хет-трик в игре на счету форварда «Детройта» Тайлера Бертуцци (1-я, 41-я и 49-я минуты) и ещё дубль записал на свой счет другой форвард гостей Томас Ванек (21-я, 36-я).

Голами у хозяев отметились Люк Канин (18-я) и Нино Нидеррайтер (21-я в большинстве). Вратарь гостей Деван Дубник смог отразить 32 из 37 бросков по его воротам.

По итогам игры «Детройт» с 41 очком находится на 14-м месте турнирной таблицы восточной конференции НХЛ, «Миннесота» с 47 очками на восьмой строчке запада.

Отметим, этой победой «Детройт» смог прервать серию из трех поражений подряд.