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Марадона успешно перенес операцию на желудке

Спорт

Операция была связана с осложнениями после бандажирования желудка

Буэнос-Айрес, 13 января 2019, 09:08 — REGNUM  Ранее госпитализированный легендарный в прошлом игрок сборной Аргентины по футболу Диего Марадона успешно перенес плановую операцию на желудке, сообщает 13 января Football Italia.

По данным издания, успешно проведенная легендарному в прошлом спортсмену операция была связана с осложнениями после бандажирования (удаления ожирения хирургическим путем) желудка.

Как считают представители Марадоны, он в ближайшее время поправится и сможет вернуться к тренерской работе с мексиканской футбольной командой «Дорадос».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 января, Диего Марадона был госпитализирован в одну из частных клиник Буэнос-Айреса для проведения плановой операции, связанной с кровотечением в желудке.

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Футбол
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