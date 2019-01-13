Марадона успешно перенес операцию на желудке

Буэнос-Айрес, , 09:08 — REGNUM Ранее госпитализированный легендарный в прошлом игрок сборной Аргентины по футболу Диего Марадона успешно перенес плановую операцию на желудке, сообщает 13 января Football Italia.

По данным издания, успешно проведенная легендарному в прошлом спортсмену операция была связана с осложнениями после бандажирования (удаления ожирения хирургическим путем) желудка.

Как считают представители Марадоны, он в ближайшее время поправится и сможет вернуться к тренерской работе с мексиканской футбольной командой «Дорадос».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 января, Диего Марадона был госпитализирован в одну из частных клиник Буэнос-Айреса для проведения плановой операции, связанной с кровотечением в желудке.