«Торонто» проиграл «Бостону» в домашнем матче

Торонто, Канада, , 08:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» уступил команде «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 13 января «Матч ТВ».

Встреча проходила в Торонто и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

У победителей голы забили Давид Крейчи (19-я минута), Шон Курали (35-я) и чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк (40-я)

У их оппонентов шайбами отметились шведский нападающий «Торонто» Андреас Юнссон (28-я) и Митчелл Марнер (30-я в большинстве).

Отметим, по итогам игры «Бостон» с 56 очками находится на пятом месте восточной конференции НХЛ, «Торонто» там же с 58 очками на третьем месте.