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«Орландо» победил «Бостон» в домашней игре

Спорт

105:103 в пользу хозяев

Орландо, США, 13 января 2019, 08:40 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» переиграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА, сообщает 13 января Сhampionat.com.

Игра проходила в Орландо и закончилась со счетом 105:103 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком победителей стал Аарон Гордон, который забил 28 очков и сделал 12 подборов. Еще один дабл-дабл на счету центрового «Орландо» Николы Вучевича — 16 очков при 13 подборах, Эван Фурнье набрал 18 очков.

У «Бостона» 24 очка в активе Кайри Ирвинга, 17 — у Маркуса Морриса и 16 — в активе Джейсона Тейтума. Лучший двойной результат на счету Эла Холфорда — 10 очков и 11 подборов.

Российский центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не принимал участия в игре.

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Баскетбол
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