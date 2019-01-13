«Коламбус» переиграл «Вашингтон» в овертайме

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в овертайме команду «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 13 января Sport 24.

Встреча проходила в Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-арены» и закончилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл на 1-й минуте нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон, на что хозяева смогли ответить только на 58-й минуте голом российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. В овертайме же российский форвард команды гостей Артемий Панарин принес победу своей команде голом на 64-й минуте (при игре 4×3).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в матче результативной передачей.

Отметим, по итогам игры «Коламбус» с 55 очками находится на шестом месте восточной конференции НХЛ, «Вашингтон» там же на втором месте с 59 очками.