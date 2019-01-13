Экипаж Мардеева из команды «Камаз-мастер» снялся с «Дакара»

Лима, , 08:07 — REGNUM Экипаж гоночной команды «Камаз-мастер», которым управляет Айрат Мардеев, не сможет принять дальнейшее участие в ралли-марафоне «Дакар», проходящем в Перу, сообщает 12 января пресс-служба команды.

Причиной такого решения стало появление трещины в блоке цилиндров автомобиля команды Мардеева. Трещины в двигателе были найдены ещё в Сан Хуан-де-Марконе и для того чтобы избежать потери масла — зачищены и герметизированы. Однако после этапа Ткана-Ариекипа трещины увеличились в несколько раз и также были обнаружены в блоке цилиндров.

Регламент «Дакара» не позволяет замену двигателя во время гонки. Ввиду этого было решено «не рисковать и не выпускать экипаж Мардеева на оставшиеся спецучастки».

По итогам пяти этапов экипаж Мардеева занимал седьмое место в общем зачете, отставая от лидера — команды «Камаз-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым, на 3 часа 19 минут и 3 секунды. На втором месте в общем зачете находится ещё один экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 12 января, ещё один экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова был дисквалифицирован за наезд на зрителя.