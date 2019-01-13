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Марадона госпитализирован для плановой операции на желудке

Спорт

Аргентинцу проведут плановую операцию на желудке

Марадона госпитализирован для плановой операции на желудке
Neogeolegend
Диего Марадонна (2012 год)

Буэнос-Айрес, 13 января 2019, 07:51 — REGNUM  Легендарный в прошлом игрок сборной Аргентины по футболу Диего Марадона, который в настоящее время является главным тренером мексиканского футбольного клуба «Дорадос», снова находится в одной из больниц Буэнос-Айреса, сообщает 13 января агентство Reuters.

По информации агентства, 58-летнему аргентинцу проведут плановую операцию на желудке, связанную со внутренним кровотечением из-за грыжи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 января, во время процедуры медицинского осмотра перед поездкой в Мексику, у Марадоны было выявлено кровотечение в желудке. Сразу после этого он был срочно госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса для дополнительного обследования и затем выписан оттуда, спустя три часа.

Отметим, Диего Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сорной Аргентины по футболы и одним из лучших игроков ХХ века. За время своей футбольной карьеры он сыграл в 687 матчах, в которых забил 363 мяча.

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