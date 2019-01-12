«Сент-Этьен» продолжил победную поступь в матче с «Генгамом»

Париж, , 23:53 — REGNUM 12 января между коллективами «Генгам» и «Сент-Этьен» на стадионе «Стад дю Рудуру» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Единственный мяч в дебюте матча забил атакующий полузащитник сборной Туниса Вахби Хазри — 0:1.

Статистика матча («Генгам"/"Сент-Этьен»)

Удары 8/4

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 9/11

Поданные угловые 6/3

«Сент-Этьен» набрал 33 очка и укрепился на 4-й позиции. «Генгам» с 11-ю баллами остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Генгам»: Кайяр, Ребошу, Ларссон, Эбоа-Эбоа, Кербра, Бла, Тюрам, Дидо, Родлен, Коко, Ру.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Салиба, Колодзейчак, М’Вилла, Перрен, Кабелля, Сильва, Сельнэс, Монне-Паке, Диони, Хазри.

Главный арбитр матча: К. Абед.

Желтые карточки: Хазри — 56.

Голы: Хазри 7 — 0:1.