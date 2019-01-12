«Алавес» и «Жирона» разделили очки

Мадрид, , 22:21 — REGNUM 12 января между коллективами «Жирона» и «Алавес» на стадионе «Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

В дебюте матча Кристиан Стуани открыл счет после передачи Педро Порро — 1:0. На 51-й минуте Борха Бастон отличился забитым мячом после передачи Хонатана Кальери — 1:1.

Статистика матча («Жирона"/"Алавес»)

Удары 9/11

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 21/13

Поданные угловые 6/3

«Алавес» набрал 32 очка и временно укрепился на 4-й позиции. «Жирона» с 24-мя баллами идет на 8-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Алкала, Хуанпе, Гранелл, Понс, Португез, Фрейре, Луис, Порро, Стуани.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуарди, Марипан, Химо, Собрино, Пинья, Бурги, Гарсия, Кальери, Бастон.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Желтые карточки: Кальери — 21, Луис — 40, Лагуардиа — 52, Стуани — 61, Понс — 80, Порро — 90+3.

Голы: Стуани 12 — 1:0, Бастон 51 — 1:1.