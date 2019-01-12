«ПСЖ» разбомбил «Амьен» в 20-м туре Лиги 1

Париж, , 20:51 — REGNUM 12 января между коллективами «Амьен» и «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Стад де Ла Ликорн» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой парижан.

В дебюте второй половины уругвайский таранный форвард Эдинсон Кавани открыл счет, реализовав пенальти — 0:1. Через 13 минут Килиан Мбаппе удвоил преиущество парижан — 0:2. В конце матча Маркиньос довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Амьен"/"ПСЖ»)

Удары 5/22

Удары в створ ворот 2/11

Процент владения мячом 26%/74%

Нарушения правил 16/16

Поданные угловые 1/8

«ПСЖ» набрал 50 очков из 54 и укрепился на первой позиции. «Амьен» с 18-ю баллами осталдся на 17-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Амьен»: Гартнер, Гуано, Аденон, Крафт, Дибасси, Гнахоре, Монокндю, Блен, Мендоса, Тимите, Лефорт.

«ПСЖ»: Ареола, Силва, Маркиньос, Менье, Бернат, Верратти, Алвес, Дракслер, Мбаппе, Кавани, Ди Мария.

Главный арбитр матча: Ф. Батта.

Желтые карточки: Аденон — 39, Блен — 57.

Красные карточки: Аденон — 67.

Голы: Кавани (пен) 57 — 0:1, Мбаппе 70 — 0:2, Маркиньос 79 — 0:3.