WADA назвало дату принятия решения по статусу РУСАДА

Москва, , 20:45 — REGNUM Решение о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вынесет 22 января исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила пресс-служба организации на странице в соцсети Twitter.

«Исполком WADA обсудит рекомендации Комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА 22 января», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 января 2019 г. экспертная группа из трех человек, работающая во Всемирном антидопинговом агентстве WADA, вновь прибыла в Москву. Специалисты намерены получить доступ к данным из Московской антидопинговой лаборатории.

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