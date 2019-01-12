«Порту» и «Спортинг» разделили очки

Лиссабон, 12 января 2019, 20:42 — REGNUM 12 января между коллективами «Спортинг» и «Порту» на стадионе «Жозе Алваладе» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Примейры лиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Спортинг"/"Порту»)
Удары 11/9
Удары в створ ворот 3/1
Процент владения мячом 49%/51%
Нарушения правил 23/19
Поданные угловые 7/3
«Порту» набрал 43 очка и укрепился на 1-й позиции. «Спортинг» с 35-ю баллами остался на 4-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Спортинг»: Рибейро, Коатеш, Жефферсон, Матье, Гашпар, Фернандеш, Вендел, Гудель, Диаби, Нани, Дост.
«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитан, Монтейро, Теллеш, Браими, Эррера, Перейра, Корона, Марега, Соареш.
Главный арбитр матча: Хуго Мигель.
Желтые карточки: Эррера — 12, Жефферсон — 16, Фернандеш — 33, Монтейро — 39, Коатеш — 85, Диас — 87, Марега — 89, Фернанду — 90+3.