«Порту» и «Спортинг» разделили очки

Лиссабон, , 20:42 — REGNUM 12 января между коллективами «Спортинг» и «Порту» на стадионе «Жозе Алваладе» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Примейры лиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Спортинг"/"Порту»)

Удары 11/9

Удары в створ ворот 3/1

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 23/19

Поданные угловые 7/3

«Порту» набрал 43 очка и укрепился на 1-й позиции. «Спортинг» с 35-ю баллами остался на 4-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Спортинг»: Рибейро, Коатеш, Жефферсон, Матье, Гашпар, Фернандеш, Вендел, Гудель, Диаби, Нани, Дост.

«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитан, Монтейро, Теллеш, Браими, Эррера, Перейра, Корона, Марега, Соареш.

Главный арбитр матча: Хуго Мигель.

Желтые карточки: Эррера — 12, Жефферсон — 16, Фернандеш — 33, Монтейро — 39, Коатеш — 85, Диас — 87, Марега — 89, Фернанду — 90+3.