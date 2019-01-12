«Валенсия» отдала очки «Вальядолиду»

Мадрид, , 20:07 — REGNUM 12 января между коллективами «Валенсия» и «Вальядолид» на стадионе «Месталья» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Единственный мяч «Валенсии» на 71-й минуте забил техничный испанский хавбэк Даниэль Парехо после передачи Карлоса Солера — 1:0. Через 11 минуты Рубен Алькараз вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Валенсия"/"Вальядолид»)

Удары 16/6

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 63%/37%

Нарушения правил 15/17

Поданные угловые 5/0

«Валенсия» набрала 23 очка и временно укрепилась на 11-м месте. «Вальядолид» с 22-мя очками поднялся на 14-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гайа, Пиччини, Гарай, Солер, Парехо, Черышев, Васс, Мина, Родриго.

«Вальядолид»: Масип, Калеро, Кико, Мойяно, Начо, Алькараз, Суарес, Тухами, Кеко, Унал, Плано.

Главный арбитр матча: Игнасио Иглесиас Вильнуэва.

Желтые карточки: Плано — 13, Начо — 20, Унал — 37, Парехо — 64, Алькараз — 67, Калеро — 76.

Не забитые пенальти: Родриго — 54.

Голы: Парехо 71 — 1:0, Алькараз 82 — 1:1.