«Саутгемптон» на выезде переиграл «Лестер Сити»

Лондон, , 19:54 — REGNUM 12 января между коллективами «Лестер» и «Саутгемптон» на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:2.

На 11-й минуте английский хавбэк Джеймс Уорд-Прауз открыл счет ударом с пенальти — 0:1. Через 34 минуты Шейн Лонг удвоил преимущество «святых» — 0:2. В начале второй половины нигерийский хавбэк Вилфред Ндиди вернул «лис» в игру, замкнув передачу Рикарду Перейры — 1:2.

Статистика матча («Лестер"/"Саутгемптон»)

Удары 17/8

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 67%/33%

Нарушения правил 7/9

Поданные угловые 8/3

«Саутгемптон» набрал 19 очков и поднялся на 16-е место. «Лестер Сити» с 31-м баллом остался на 8-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Морган, Магуайр, Перейра, Менди, Ндиди, Чоудури, Варди, Мэддисон, Олбрайтон.

«Саутгемптон»: МакКарти, Вестергорд, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Таргетт, Валери, Лонг.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Желтые карточки: Мэддисон — 20, Валери — 34, Чилуэлл — 35, Стивенс — 54.

Красные карточки: Валери — 45.

Голы: Уорд-Прауз (пен) 11 — 0:1, Лонг 45 — 0:2, Ндиди 58 — 1:2.