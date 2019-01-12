Два автогола принесли «Бернли» волевую победу над «Фулхэмом»

Лондон, , 19:53 — REGNUM 12 января между коллективами «Бернли» и «Фулхэм» на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

Первый мяч в дебюте матча забил немецкий вингер Андре Шюррле после передачи Дениса Одои — 0:1. Через 18 минут Джо Брайан срезал мяч в свои ворота — 1:1. В следующей атаке Одои подставил свою команду, отличившись автоголом — 2:1.

Статистика матча («Бернли"/"Фулхэм»)

Удары 10/7

Удары в створ ворот 0/3

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 5/7

Поданные угловые 2/5

«Бернли» набрал 21 очко и поднялся на 15-ю позицию. «Фулхэм» с 14-ю баллами остался на предпоследней позиции в таблице чемпионата.

Стартовые составы команд на матч:

«Бернли»: Хитон, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Корк, Хендрик, Вествуд, Макнейл, Барнес, Вуд.

«Фулхэм»: Рико, Одои, Рим, Ле Маршан, Кристи, Чемберс, Брайан, Сери, Сесеньон, Митрович, Шюррле.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Желтые карточки: Чемберс — 34, Кристи — 66, Тарковски — 72.

Голы: Шюррле 2 — 0:1, Брайан (авг) 20 — 1:1, Одои (авг) 23 — 2:1.