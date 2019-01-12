«Брайтон» не смог удержать ничейный результат в матче с «Ливерпулем»

Лондон, , 19:52 — REGNUM 12 января между коллективами «Брайтон» и «Ливерпуль» на стадионе «Фалмер Стэдиум» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев».

Единственный мяч в дебюте второй половины забил лидер сборной Египта Мохаммед Салах ударом с пенальти — 0:1.

Статистика матча («Брайтон"/"Ливерпуль»)

Удары 6/9

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения мячом 26%/74%

Нарушения правил 13/4

Поданные угловые 2/6

«Ливерпуль» набрал 57 очков и укрепился на первой позиции в таблице чемпионата. «Брайтон» с 26-ю баллами остался на 13-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Брайтон»: Баттон, Бонг, Даффи, Данк, Монтойа, Стивенс, Локадия, Гросс, Марч, Преппер, Маррей.

«Ливерпуль»: Беккер, Фабиньо, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Шакири, Мане, Фирмино, Салах.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Голы: Салах (пен) 50 — 0:1.