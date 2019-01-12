«Брайтон» не смог удержать ничейный результат в матче с «Ливерпулем»

Лондон, 12 января 2019, 19:52 — REGNUM 12 января между коллективами «Брайтон» и «Ливерпуль» на стадионе «Фалмер Стэдиум» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев».
Единственный мяч в дебюте второй половины забил лидер сборной Египта Мохаммед Салах ударом с пенальти — 0:1.
Статистика матча («Брайтон"/"Ливерпуль»)
Удары 6/9
Удары в створ ворот 1/3
Процент владения мячом 26%/74%
Нарушения правил 13/4
Поданные угловые 2/6
«Ливерпуль» набрал 57 очков и укрепился на первой позиции в таблице чемпионата. «Брайтон» с 26-ю баллами остался на 13-й строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Брайтон»: Баттон, Бонг, Даффи, Данк, Монтойа, Стивенс, Локадия, Гросс, Марч, Преппер, Маррей.
«Ливерпуль»: Беккер, Фабиньо, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Шакири, Мане, Фирмино, Салах.
Главный арбитр матча: Кевин Френд.
Голы: Салах (пен) 50 — 0:1.