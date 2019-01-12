Алекс Де Минор выиграл теннисный турнир в Сиднее

Сидней, Австралия, , 16:10 — REGNUM Австралийский теннисист Алекс Де Минор, являющийся 29-й ракеткой мира, победил на турнире ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Сиднее, обыграв в финале в двух сетах представителя Италии Андреасу Сеппи (37-я ракетка мира), сообщает 12 января Сhampionat.com.

Итоговый счёт матча 7:5, 7:6 (7:5).

Спортсмены провели на корте 2 часа 6 минут. За это время Де Минор четырежды подал навылет, допустил также четыре ошибки на подаче и смог реализовать 3 из 12 возможных брейк-пойнтов. Его соперник подал навылет пять раз, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 2 возможных.

Ранее соперники встречались в 2018 году в Монако и тогда победа осталась за Андреасом Сеппи.

Отметим, призовой фонд турнира АТР в Сиднее составляет свыше 520 тысяч долларов и в прошлом году в финале турнира Де Минор уступил российскому теннисисту Даниилу Медведеву.