СМИ: Ивелин Попов близок к переходу в «Лудогорец»

Москва, , 15:08 — REGNUM Бывший болгарский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Ивелин Попов поставил паузу на переговоры с командами РПЛ «Ростов» и «Динамо» (Москва) и намеревается вернуться в Болгарию в состав команды «Лудогорец», сообщает 12 января Спорт Бизнес Online.

По данным источника, футболист консультировался с руководством «Ростова» и московского «Динамо» о возможности перехода в эти команды на правах свободного агента, однако позднее их приостановил. Также ранее игроком интересовался казанский клуб «Рубин», однако высокая зарплата футболиста выбила команду из Казани из гонки за Попова.

Самое выгодное предложение поступило к Ивелину Попову от одного футбольного клуба из Китая, где ему предлагали годовую зарплату в 2,5 млн евро против 1,5 млн евро, которые он получал в составе московского «Спартака». Однако сам Попов в Китай ехать не захотел.

По мнению источника, в настоящее время болгарский футболист наиболее близок к тому, чтобы перейти в состав болгарского клуба «Лудогорец», в котором ему готовы платить также, как в московском «Спартаке».