УНИКС обыграл «Астану» на выезде в Единой лиге ВТБ

Астана, , 14:51 — REGNUM Казанский баскетбольный клуб УНИКС переиграл команду «Астана» в выездном матче в Единой лиге ВТБ, сообщает 12 января Сhampionat.com.

Инициатива попеременно переходила от одной стороны к другой. Сначала сильнее выглядели хозяева, во второй четверти казанцы вышли вперед, в третьей снова стали лидировать хозяева, а в четвертой снова сильнее был УНИКС и это обстоятельство и стало победным для казанской команды.

Итоговый счёт матча — 83:79 (17:19, 26:17, 14:27, 26:16) в пользу гостей.

Самым результативным в составе УНИКСА оказался Артем Клименко, который набрал 18 очков при 11 подборах. У их оппонентов самым результативным стал Энтони Клемменс, набравший 16 очков.

По итогам игры УНИКС находится на третьей строчке турнирной таблицы Единой лиге ВТБ, «Астана» — на пятой.

В следующем туре УНМКС встретится с хорватской командой «Цедевита» в рамках Кубка Европы.