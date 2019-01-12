УНИКС обыграл «Астану» на выезде в Единой лиге ВТБ

Астана, 12 января 2019, 14:51 — REGNUM Казанский баскетбольный клуб УНИКС переиграл команду «Астана» в выездном матче в Единой лиге ВТБ, сообщает 12 января Сhampionat.com.
Инициатива попеременно переходила от одной стороны к другой. Сначала сильнее выглядели хозяева, во второй четверти казанцы вышли вперед, в третьей снова стали лидировать хозяева, а в четвертой снова сильнее был УНИКС и это обстоятельство и стало победным для казанской команды.
Итоговый счёт матча — 83:79 (17:19, 26:17, 14:27, 26:16) в пользу гостей.
Самым результативным в составе УНИКСА оказался Артем Клименко, который набрал 18 очков при 11 подборах. У их оппонентов самым результативным стал Энтони Клемменс, набравший 16 очков.
По итогам игры УНИКС находится на третьей строчке турнирной таблицы Единой лиге ВТБ, «Астана» — на пятой.
В следующем туре УНМКС встретится с хорватской командой «Цедевита» в рамках Кубка Европы.