Российские хоккеистки проиграли сборной Канады в полуфинале МЧМ-2019

Обихиро, Япония, , 14:48 — REGNUM Хоккеистки женской сборной России уступили сборной команде Канады в овертайме в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года, проходящему в Обихиро (Япония), сообщает 12 января «Матч ТВ».

Российские хоккеистки открыли счет в матче и затем дважды по ходу встречи сравнивали его, доведя в итоге дело до овертайма. Однако, оставшись в овертайме в меньшинстве, пропустили шайбу и проиграли. Итоговый счет 4:3 в пользу Канады.

В составе победительниц шайбы на счету Николь Келли (12-я минута), Алексии Ге (22-я), Джулии Гослинг (40-я) и Даниэль Сердачны (61-я).

У сборной России шайбами отметились Анна Савонина (9-я), Илона Маркова (28-я) и Елена Проворова (42-я).

Отметим, соперником женской российской сборной в матче за третье место станут хоккеистки Финляндии, которые ранее уступили в матче второго полуфинала команде США с разгромным счетом 7:1.