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«Барселона» может продать Коутиньо за 157 млн евро

Спорт

По данным источника, в покупке футболиста заинтересован клуб Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед»

Барселона, Испания, 12 января 2019, 14:41 — REGNUM  Испанский футбольный клуб «Барселона» может продать своего бразильского нападающего Филиппе Коутиньо за 140 млн фунтов (около 157 млн евро), сообщает 12 января издание Mirror.

По данным источника, в покупке футболиста заинтересован клуб Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». Также сообщается, что ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси и главный наставник клуба провели беседу с футболистом, в которой высказали свою обеспокоенность его физической формой и попросили больше проявлять себя, показывать большие результаты в игре.

Отметим, Коутиньо перешел в «Барселону» из команды «Ливерпуль» в 2018 году и сыграл в текущем сезоне за клуб 16 матчей. В них он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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Футбол
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