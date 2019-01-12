Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Торонто, Канада, , 14:34 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой дня по итогам пятничных матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 12 января официальный сайт лиги.

Российский форвард «Питтсбурга» признан хоккеистом дня в НХЛ за четыре очка (1 шайба + 3 результативные передачи), набранные им в матче его клуба с командой «Анхайм», ставшего для «Питтсбурга» победным.

Второй звездой дня признан чешский форвард команды «Калгари Флеймз» Михаил Фролик, который набрал три очка (1 шайба + 2 результативные передачи) в матче его команды с клубом «Флорида Пантерз» («Калгари» выиграл), на третьем месте канадский нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Майкл Ферланд, также набравший три очка (1 шайба + 2 результативные передачи) в игре его клуба с «Баффало» («Каролина» выиграла).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский голкипер команды «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отстранённый на 1 матч за инцидент на матче его команды с клубом «Тампа-Бэй Лайтинг», когда тренерским штабом было принято решение о его замене, рассказал, что данное происшествие исчерпано и извинился за него перед болельщиками.