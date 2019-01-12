«Тоттенхэм» оценил Кейна в 350 млн евро

Лондон, , 13:50 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Спурс» оценил своего нападающего Гарри Кейна в 350 млн евро, сообщает 12 января испанское издание AS.

Как стало известно изданию, в покупке 26-летнего капитана «Тотенхэма» заинтересован мадридский клуб «Реал» и перед рождественскими каникулами его представители проводили консультации с руководством «Тотенхэма» о возможном трансфере Кейна. Также сообщается, что лондонский клуб готов начать переговоры о продаже футболиста только в случае если за него будет предложена эта сумма. Кроме этого сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Барселоны».

Отметим, Гарри Кейн играет за «Тоттенхэм» с 2011 года. В текущем сезоне футболист сыграл 21 матч в составе клуба и отметился в них 14 мячами и 5 результативными передачами.