Петра Квитова стала победительницей турнира WTA в Сиднее

Сидней, Австралия, , 13:02 — REGNUM Чешская теннисистка Петра Кивтова выиграла на турнир женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее, победив в финальном поединке представительницу Австралии Эшли Барти, сообщает 12 января «Матч ТВ».

Итоговый счет 1:6, 7:5, 7:6 (3) в пользу Квитовой.

Соперницы провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время Петра Квитова трижды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта. Её оппонентка сделала семь подач навылет, трижды ошиблась на подаче и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов.

Это третья встреча теннисисток и третья победа Квитовой в них.

Отметим, это 26-й выигранный Квитовой в карьере турнир WTA.