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«Флорида» проиграла «Калгари», несмотря на гол Дадонова

Спорт

Встреча проходила в Калгари и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев

«Флорида» проиграла «Калгари», несмотря на гол Дадонова
Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР
Гол!

Калгари, Канада, 12 января 2019, 13:02 — REGNUM  Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» проиграл команде «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 12 января «Матч ТВ».

Встреча проходила в Калгари и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

При этом гости уверенно начали матч и к 22-й минуте, после шайб Майка Хоффмана и Джонатана Юбердо на 7-й и 21-й (в большинстве) минутах соответственно, вели со счетом 2:0.

Однако «Калагри» данная ситуация не обескуражила. К концу второго периода хозяева шайбами Михаэля Фролика (31-я) и Марк Джордано (36-я) счет сравняли. Затем на 49-й минуте Мэттью Ткачук вывел свою команду в матче вперед, а на 59-й минуте Шон Монахан забил в пустые ворота гостей и сделал этот разрыв недосягаемым для хоккеистов «Флориды». Шайба российского форварда гостей Евгения Дадонова за 20 секунд до финальной сирены уже ничего не решила.

Отметим, по итогам игры «Калгари» с 62 очками возглавляет западную конференцию НХЛ, «Флорида» с 42 очками находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы восточной конференции.

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