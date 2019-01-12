«Ростов» приобрел защитника футбольной сборной Казахстана

Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» сообщил о переходе в его состав хавбека сборной Казахстана по футболу и команды «Астана» Бактийора Зайнутдинова, сообщает 12 января пресс-служба ФК «Ростов».

В сообщении пресс-службы также выражается приветствие 20-летнему казахскому игроку и пожелание яркой игры в составе «Ростова». Другие детали трансфера футболиста и условия его контракта с клубом из Ростова не сообщаются.

Отметим, Зайнутдинов перешел в «Астану» из другого казахского футбольного клуба «Тараз» в 2018 году. Игрок провел за клуб 35 матчей и отметился в них семью мячами и двумя результативными передачами. Также Бактийор Зайнутдинов был признан открытием сезона 2017 года и лучшим игроком 2017 года в Казахстане.